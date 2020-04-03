نجمة عالمية تتبرع بهذا المبلغ لصالح أبحاث فيروس "كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - تبرّعت النجمة الأميركية ​دوللي بارتون​ بمبلغ مليون دولار أميركي، وذلك لمركز "جامعة فاندربيلت" الطبي في ناشفيل، لأبحاث ​فيروس كورونا​.

وكتبت بارتون في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أخبرني صديقي القديم د. ناجي أبو مراد، الذي شارك بأبحاث في فاندربيلت لسنوات عديدة، أنهم يحققون بعض التقدم المثير في أبحاثهم، بشأن التوصل لعلاج لفيروس كورونا".

وأضافت: "أتبرع بمبلغ 1 مليون دولار أميركي لجامعة فاندربيلت من أجل هذه الأبحاث، وتشجيع الناس القادرين على التبرع".

إلى ذلك، تعمل بارتون مع جمعيتها الخيرية "مكتبة الخيال"، لقراءة كتاب للأطفال على "يوتيوب" كل خميس، لمدة 10 أسابيع".

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