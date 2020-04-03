شمس الكويتية بتصريح غريب عن سبب ظهور فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة ​شمس الكويتية​ جدلاً واسعاً بين المتابعين بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تحدثت فيه عن سبب ظهور ​فيروس كورونا​، وكيف سيتغير العالم بعد إنتهاء هذا الفيروس.

وقالت:"الأزمة الاقتصادية ما بعد كورونا إلي ما رح ينتفض وما رح يهتز وما يخترع شي يخليه حد مهم في الحياة راح ينداس، رح يكون العالم عبارة عن اثنين عبيد وأسياد، الثالث هذا الي كان في النص الطبقة الوسطى راح تختفي، وهي كورونا حصلت ع الاغلب عشان كذا".

وإقتبست عبارة من القرآن الكريم تقول:"إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا".

وأضافت:"يا تكون من السادة، يا تكون من العبيد الموضوع كثير حقير مثل ما كانت الأفلام الأمريكية تقول لنا وما كنا نصدق".

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