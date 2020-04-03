إبن جوليا بطرس والياس بو صعب يصاب بفيروس كورونا وهذه حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الوزير السابق والنائب الحالي ​الياس بو صعب​ عن إصابة إبنه من زوجته الفنانة اللبنانية ​جوليا بطرس​ ب​فيروس كورونا​ والذي يتواجد حالياً في العاصمة البريطانية لندن.

وقال بو صعب:"ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك واشكر الله على سلامته وادعو لسلامة الجميع هناك".

وأضاف خلال مداخلة له يوم أمس ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي اللبناني مارسيل غانم على شاشة الـMTV، أن إبنه مثل بقية الطلاب والمغتربين في إنتظار حلّ أزمة عودتهم إلى وطنهم لكي يعود.

يذكر أن تفشي الوباء في القارة الأوروبية هو الأسوء في العالم ولاسيما في كل من إيطاليا وإسبانيا التي تسجل حالات إصابة ووفيات كبيرة جداً.



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