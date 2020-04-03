دعوى قضائية ضد حياة الفهد.. وهل تُمنع من دخول مصر؟

ميرنا وليد - بيروت - تقدّم المحامي المصري سمير صبري بدعوى قضائية عاجلة إلى محكمة القضاء الإداري، من أجل منع الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ من السفر إلى مصر.

وجاء هذا على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلت بها، وطلبت فيها بترحيل الوافدين، لأن الكويت بلد صغير ولا يتحمل أعباء وجودهم ورعايتهم في ظل تفشي فيرزوس كورونا.

وأشار صبري في نص الدعوى، بحسب تقرير لموقع صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أنه من الضرورة منع الفهد من الدخول إلى الأراضي المصرية، بعدنا أثارت تصريحاتها موجة واسعة من الغضب، وطالبت بترحيل المقيمين أو الإلقاء بهم في الصحراء.

ومما جاء في الدعوى: "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدون والجاحدون والكارهون لمصر، تطاولت من تُدعى حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج بطرد الوافدين من الأراضي الكويتية ‫وعدم علاجهم"... نحن لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيماً وسيستمر إلى يوم الدين".