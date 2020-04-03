شاهد.. مذيع يثير الجدل: “الحجر فيق ميا خليفة الزغيرة جواتكم”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 أبريل 2020 08:53 صباحاً - أثار الفنان اللبناني الساخر وسام سعد الجدل بطريقة تعليقه على الفيديوهات التي تنشرها بعض الفتيات على تطبيق “تيك توك”.

فقد عبر مقدم برنامج “عمشان شو” المذاع على قناة الجديد والذي يقدم فيه شخصية أبو طلال الصيداوي عن انزعاجه من هذه الفيديوهات متسائلا “شو بتحسه هرمونات هي القصة انه حجر منزلي فيق فيكم ميا خليفة الصغيرة جواتكم” في إشارة الى ممثلة الافلام الاباحية من اصل لبناني.

وتابع “يعني انت لم تصفقي رقصة على العامود بغرفة النوم وترجعي عأساس انه انت محترمة ومحتشمة تنزلي عند الدكنجي منشان يعطيك شي غرض ويكون بعده حاضر الفيديو تبعك وتقولي له بليز عمو بدي كيلو سكر شو متوقعة يا امورة يا بيبي يا بيسة انت يبيعك سكر ويخليك ترجعي عالبيت؟”.

وأكمل “ابو طلال” كلامه بطريقة اعتبرها الكثيرين بأنها تحريض على اغتصاب الاطفال مطالبينه ومحطة الجديد بالاعتذار.