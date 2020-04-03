كتب امير فتحي في الجمعة 3 أبريل 2020 08:53 صباحاً - هنأ الفنان المصري ​أحمد الفيشاوي​ زوجته ​ندى الكامل​ بمناسبة عيد ميلادها معبراً عن حبه لها وإعجابه بها. فقد نشر الفيشاوي صورة لزوجته عبر حسابه على انستغرام وعلق كاتبا :”كل سنه وانتي زي البدر المنور”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر احمد الفيشاوي يغازل زوجته ندى الكامل في عيد ميلادها: “زي البدر المنور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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