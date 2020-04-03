شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل كين: كريستوفر نولان يخفى قصة فيلم Tenet عن ممثليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الممثل العالمى مايكل كين، أحد أبطال فيلم Tenet، للمخرج العالمى كريستوفر نولان، أنه إلى الآن لا يعرف ما يدور الفيلم حوله، ولا أى من أبطال العمل على علم بـ قصة الفيلم الجديد، حيث أصر نولان على عدم إيصال فكرته لهم، وليقوم بذلك جلس مع كل منهم وأوصل إليهم فكرته بـ طريقة مختلفة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screenrant".

وما نشر حول الفليم الجديد Tenet، أنه يدور حول السفر بالزمن، جنبا مع التجسس الدولى، ولم يستطع أى من أبطال العمل تأكيد أو نفى هذه المعلومات حول الفيلم الجديد، الذى يعد واحد من أكثر الأفلام المنتظرة للعام الحالى 2020.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبحسب صحيفة worldofreel فإن الفيلم الجديد سيتكلف ما يقارب الـ250 مليون دولار، بعد مفاوضات كثيرة دارت مع المخرج صاحب التاريخ الطويل من الافلام الحائزة على جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى توفير ميزانية إضافية فى حال تغير رؤية المخرج فيما بعد.

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فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وكان قد أعلن المخرج العالمى كريستوفر نولان، أنه لا ينوى طرح فيلمه الجديد المنتظر، Tenet، على أى من منصات البث، بالرغم من ما يحدث فى العالم من غلق لـ دور العرض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " heroichollywood"، وبالتالى فـ ذلك يطرح العديد من الأسئلة أولها هى احتمالية أن يكون العمل الجديد، من أول الأفلام العالمية التى تصل لـ مختلف دور العرض حول العالم، بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، خاصة أن العمل من المقرر أن يصل لدور العرض فى شهر 17 يوليو المقبل.