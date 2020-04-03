شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد تنتظر انتهاء أزمة كورونا لطرح أغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة اللبنانية رولا سعد من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان" جننى"، وهي من كلمات الشاعر أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر طرحها بموسم الصيف عقب الانتهاء من كل تفاصيلها من مكساج وماستر وانتهاء أزمة فيروس كورونا، حسبما أكد الموزع ميدو مزيكا لـ"الخليج 365".

من ناحيه أخرى تأجل تصوير كليب رولا سعد، الذى يحمل اسم "ملكة فى الجمال"، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن إخراج زياد خوري.

وكان من المقرر أن يتم تصوير الكليب في أوكرانيا وسوريا، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وغلق المطارات، ولم يتم تحديد موعد تصويره حتى الآن حسبما أكدت المطربة اللبنانية رولا سعد لـ"الخليج 365".

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وطرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.