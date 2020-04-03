يقام إلكترونيا.. هند صبري تروج لمهرجان قابس التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" فيديو تروج به مهرجان قابس.

وكتبت هند: "تبدأ الدورة الإلكترونية من مهرجان قابس سينما فن، يمكنكم مشاهدة كل أفلام المهرجان بالمجان على http://gabescinemafen.com".

وأصدرت إدارة مهرجان قابس سينما فن التونسي في 13 مارس الماضي، بيانا صحفيا عن تأجيل فعاليات دورة 2020 بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

وجاء فى البيان: "التزاما بما يحتمه السياق العام في البلاد وحرصا منا على سلامة جمهورنا وضيوفنا، يتوجه فريق قابس سينما فن إلى تحويل الدورة الثانية المبرمجة من 3 إلى 11 أبريل 2020 إلى مهرجان رقمي، حيث نعمل على استكمال الاستعدادات التقنية واللوجستية اللازمة لتأمين عروض ومسابقات الأفلام والفنون البصرية على المحامل الرقمية".