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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة توجه بها رسالة للفنان راغب علامة بعد تعرض نجله خالد لحادث سيارة.
وكتبت وفاء: "راغب علامة، حمد لله على سلامة خالد مايشوفش شر يارب".
ونجا خالد نجل الفنان راغب علامة من حادث سير، تعرض له أمس الخميس، في أثناء قيادته سيارته على طريق "ضبية – بيروت" بلبنان، إذ اصطدم به سيارة أخرى من الخلف.
ونشر خالد فيديو عبر حسابه على إنستجرام يشكر من اطمئن عليه، مؤكدا أنه سليم وفي حالة صحية جيدة، بعد الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرض نجله لحادث.. هذه رسالة وفاء الكيلاني لراغب علامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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