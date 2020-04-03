بعد تعرض نجله لحادث.. هذه رسالة وفاء الكيلاني لراغب علامة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة توجه بها رسالة للفنان راغب علامة بعد تعرض نجله خالد لحادث سيارة.

وكتبت وفاء: "راغب علامة، حمد لله على سلامة خالد مايشوفش شر يارب".

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ونجا خالد نجل الفنان راغب علامة من حادث سير، تعرض له أمس الخميس، في أثناء قيادته سيارته على طريق "ضبية – بيروت" بلبنان، إذ اصطدم به سيارة أخرى من الخلف.

ونشر خالد فيديو عبر حسابه على إنستجرام يشكر من اطمئن عليه، مؤكدا أنه سليم وفي حالة صحية جيدة، بعد الحادث.