زاوية ترشح ثلاث افلام جديدة للمشاهدة في المنزل

طرح الصندوق العربي للثقافة والفنون " آفاق " ثلاث افلام جديدة للمشاهدة المجانية لمدة أسبوع والتى أطلقتها لدعم المكوث في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، وقامت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بترشيح تلك الأعمال لجمهورهم.
الثلاث أفلام وهم " اختفاء سعادحسني ثلاث مرات " للمخرجة رانيا اسطفان، وهو فيلم وثائقي عن حياة سعاد حسني ويتطرق الفيلم للضغوط التي تتعرض لها المرأة العربية في الشرق كما في الغرب.
الفيلم الثاني هو " اللي بيحب ربنا يرفع
أما الفيلم الثالث والأخير هو " وعلى صعيد آخر " للمخرج محمد حسن شوقي، يدور الفيلم حول رصد العلاقة المتغيرة بين مصري يعيش في نيويورك والتناقضات بين المدينتين وكيفية تناول الإعلام للأحداث الجارية في بلده.
يذكر أن الأفلام الثلاثة تم عرضهم مسبقًا في سينما زاوية.
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