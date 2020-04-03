تنطلق منذ الغد الحلقة الأولى من القصة الثانية لمسلسل " إلا أنا " والتى حملت عنوان " سنين وعدت " على شبكة قنوات دي أم سي، وذلك عقب انتهاء الحكاية الأولى من المسلسل والتى سُميت " بناتموسى ".
القصة الثانية " سنين وعدت " من بطولة أروى جودة، كارولين خليل، أحمد صفوت، طارق عبد العزيز وغيرهم من نجوم الفن. المسلسل قصة يسري الفخراني ومن
الجدير بالذكر إن قصة " بنات موسى " حققت نجاح كبير حين عُرضت وشاهدها الكثير من الجمهور الذين أشادوا بها، القصة من بطولة وفاء عامر، صبري فواز، محمد عز، كمال أبو رية وغيرهم من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. الحلقة الأولى من الحكاية الثانية لمسلسل إلا أنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.