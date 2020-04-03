غدًا.. الحلقة الأولى من الحكاية الثانية لمسلسل إلا أنا

تنطلق منذ الغد الحلقة الأولى من القصة الثانية لمسلسل " إلا أنا " والتى حملت عنوان " سنين وعدت " على شبكة قنوات دي أم سي، وذلك عقب انتهاء الحكاية الأولى من المسلسل والتى سُميت " بنات

موسى ".

القصة الثانية " سنين وعدت " من بطولة أروى جودة، كارولين خليل، أحمد صفوت، طارق عبد العزيز وغيرهم من نجوم الفن. المسلسل قصة يسري الفخراني ومن

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إخراج أحمد شفيق ويعرض 6 قصص مختلفة كل قصة مدتها 10 حلقات لنجوم مختلفين.

الجدير بالذكر إن قصة " بنات موسى " حققت نجاح كبير حين عُرضت وشاهدها الكثير من الجمهور الذين أشادوا بها، القصة من بطولة وفاء عامر، صبري فواز، محمد عز، كمال أبو رية وغيرهم من النجوم.