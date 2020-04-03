وزارة الثقافة التونسية تُطلق حساب لدعم القطاعات الفنية

في إطار قرارات الحكومة التونسية لدعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة كورونا، أعلنت وزيرة الثقافة التونسية شيراز العتيري عن إطلاق حساب " دفع الحياة الثقافية " والذي يهدف لدعم العاملين في القطاع الثقافي والفني.

وذكرت العتيري في بيان لها أن الحساب سوف يدعم القطاعات الفنية الإبداعية بهدف إنعاشها مجددًا هذا بالإضافة للعمل على تطوير الحياة الثقافية التونسية أثناء فترة الأزمة وبعدها.

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يشار أن الحياة الفنية والثقافية قد

تأثرت بشدة في تونس فلقد تم تأجيل أكثر من 700 نشاط ومهرجان كأجراء وقائي ضد تفشي كورونا مما تسبب في عدم استقرار اقتصادي للقطاعات الفنية والثقافية.

الجدير بالذكر إن مركز السينما العربية قد منح شيراز العتيري جائزة شخصية العام العربية في شهر فبراير الماضي.