شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة بطلين من مسلسل The Good Doctor بعد الموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر كل من نيكولاس جونزاليس وجاسيكا نيكول، مسلسل The Good Doctor، وذلك بعد الموسم الثالث من العمل، الذى يعرض على شبكة ABC، حيث يلعب جونزاليس دور نيل ميلينديز، ونيكول يلعب كارلي ليفر في الدراما الطبية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale"، كما جددت شبكة ABC، مسلسل The Good Doctor للموسم الرابع، على أن يعرض الموسم الجديد في الموسم التليفزيونى 2020 – 2021.

وكان ذلك أثناء استكمال عرض الموسم الثالث الذى بدأ عرضه فى 23 سبتمبر من العام الماضى، 2019، وانتهى عرضه في مارس الماضى، وتكون الموسم الثالث من 18 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول طبيب شاب، يعانى من مرض التوحد، يتم تعيينه فى أحد المستشفيات الكبيرة، رغم عدم قدرته على التواصل مع باقى الأشخاص بشكل طبيعى، فهل يتمكن فعلاً من إنقاذ حياة المرضى.

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وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثالث The Good Doctor، 0.82 في الفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، ما يعنى نحو 5.68 مليون مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الثاني، انخفضت المشاهدة بنسبة 27% و 16% على التوالي.

وكان قد بلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من "The Good Doctor"، 1.13 للسن بين 18-49 وحقق 6.78 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول هذا أقل بنسبة 37٪ و 31٪ على التوالي، وكان كلا الموسمين لديهم 18 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

مسلسل The Good Doctor من إعداد وتأليف الثنائى ديفيد شور ودانيل دى كيم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، فريدى هايمور، انتونيا توماس، نيكولاس جونزاليز، شوكو مودو، بو جاريت، هيل هاربر.