راغب علامة متهماً بعدم إعطاء موظفيه حقوقهم وهكذا يرد



ظهر الفنان ‏راغب علامة على غلاف مجلة GQ الشرق الأوسط وفي جلسة تصويرية للمجلة لاقت الكثير من الانتقادات، في حين رأى البعض أن الصور غير مألوفة ومغامرة جريئة من راغب.



من جهة ثانية، تعرض راغب لانتقادات حادة، بعد ظهوره على شاشة التلفزيون قبل أيام، وإعلانه التبرع ب٢٥ مليون ليرة لصالح القطاع الطبي في لبنان، لتنشر وسائل إعلام لبنانية خبراً مفاده أن راغب حسم ٧٠ بالمئة من رواتب المعلمين في المدرسة التي يملكها، رغم أنه يرغمهم على متابعة التدريس اونلاين.



راغب سارع إلى الرد، فقال إن المدرسة تخضع لادارة منفصلة عنه، لافتاً الى أنه سيتابع الموضوع شخصياً.

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وأشار علامة الى أن 90% من تلامذة المدرسة لم يدفعوا أقساطهم المترتبة عليهم بعد، مضيفاً ان المدرسة استمرت في أعطاء العاملين فيها كامل رواتبهم لغاية الشهر الماضي.



وختم علامة قائلاً ان هذا الظرف طارئ ليس فقط على مدرسته بل على كل المؤسسات وهناك مدارس أخرى لم تدفع رواتب موظفيها منذ أشهر.