بالأسماء: ممثلون لبنانيون ينتفضون على شركات الإنتاج ويرفضون استئناف التصوير



يبدو أن المسلسلات التي تصور في بيروت تتجه نحو التأزيم إذ ما ان حكي عن اتفاق ببن شركات الإنتاج مع السلطات اللبنانية على استئناف تصوير مسلسلات رمضان التي توقفت منذ أسبوعين، وفق شروط الوقاية من فيروس كورونا، حتى سارع عدد من الممثلين اللبنانيين إلى إعلانهم رفض التصوير.

وأكد الممثلون في بيان لهم، أنهم يتقيدون بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، للمساهمة في عدم انتشار وباء "كورونا".

الفنان بديع أبو شقرا



وأصدر الممثلون بياناً مشتركاً جاء فيه: "نحن الموقّعين أدناه، ممثلون لبنانيون، نعلن التقيّد بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك للمساهمة في عدم انتشار وباء كورونا، والتزاماً منا بكل مسؤولية بقرار مجلس الوزراء وقرار نقابة الممثلين في لبنان. ما يرتّب علينا عدم تلبية أي تصوير فنّي على كامل الأراضي اللبنانية".

وتابع الممثلون بيانهم: "نشدد حرصنا الكامل على الإلتزام بالأعمال الفنية المسندة إلينا وبذل الجهود اللازمة لإتمامها حال انتهاء فترة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة في البلاد".

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النجمة ورد الخال

وأعلن في البيان عن أسماء الممثلين الملتزمين الحجر المنزلي وهم:

النقيب نعمة بدوي، النقيب السابق جان قسيس، وفاء طربيه، صلاح تيزاني، نقولا دانيال، نيكولا معوّض، وداد جبّور، ألسي فرنيني، الأب فادي تابت، يورغو شلهوب، جوزف بو نصار، وسام حنّا، منى طايع، كلوديا مرشليان، جورج خبّاز، هيام أبو شديد، بديع أبو شقرا، ريتا حايك، ندى أبو فرحات، عمّار شلق، ورد الخال، غبريل يمين، فؤاد يمين، باسم مغنيّة، سيرينا شامي، عبدو شاهين، طوني مهنا، نهلا داود، أليكو داود، أنجو ريحان، طلال الجردي، مارينال سركيس، كريستين شويري، أندريه أبو زيد، ألسا زغيب، سامي أبو حمدان، إيلي شالوحي، شادي ريشا، أغوب دي جرجيان، روبير فرنجيّة، خالد السيّد، هند باز، نغم أبو شديد، ميراي بانوسيان، عصام أبو خالد، بيرناديت حديب، فيفيان أنطونيوس، طارق تميم، هشام أبو سليمان، أنطوان بلابان، ماغي بدوي، حنان الحاج علي، سميرة بارودي، إحسان صادق، عبدو نوّار، سام سعد، فاديا عبّود، هند خضرا، إيلي كمال، جان بو جدعون، جو صادر، علي منيمنة، أليسار حاموش، نيكول طعمة، سعيد بركات، جوي هاني، ألان زغبي، أميّة لحود، داليدا بارود، جويل داغر، شادي حّدا، يارا بو نصّار، قاسم اسطمبولي، هيثم إسماعيل، رانيا مروّة، سولانج تراك، جويل فرن، إيلي معلوف، وليد الهاشم، فؤاد أبو حمدان، جورج الأسطا، رفقا الزير، جورج بطرس، رياض عبدالحق، شادي عرداتي، فادي متري، جو معلوف، عادل سرحان، وجدي شيّا، نور صعب، جووي خوري، ريموند عازار، مرسيل جبّور، جوزف حجة، لودي طايع، جومانا حدّاد، جومانا شمعون، ألين أحمر، كميل سلامة، طوني شمعون، عصام الأشقر، إلياس الزايك، أندريه أبي زيد، غريتا عون، إيلي كمال، فادي عبود.

النجمة ندى أبو فرحات