شكرا لقرائتكم خبر عن بن افليك يتفاوض مع زوجته السابقة جينيفر جارنر بشأن تعرف أبنائه على حبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما شكل الثنائى بن افليك وجينيفر جارنر ثنائيا ناجحا فى هوليود حينما كانا متزوجين وأسفر هذا الزواج عن أبناء قبل أن تدخل علاقتهما مراحل متقلبة أسفرت عن الانفصال، إلا أنهما لازالا إلى الآن يكنا الاحترام لبعضهما مثلما يظهر فى كل مناسبة يحاولا فيها التقرب معاً من أجل أبنائهما.



جينيفر جارنر وبن افليك

وهو الأمر الذى يظهر جلياً مع نشر موقع ديلي ميل تقريرا مطولا حول دخول بن افليك علاقة حب جديدة في الوقت الحالي مع صديقته انا دي ارمس، والذى سبق وأعلن عن أنه وجد فيها الشريكة المناسبة لحياته حالياً.

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بن افليك ووفقاً لموقع ديلى ميل بدأ الحديث حالياً مع جينيفر جارنر من أجل تعرف أبنائه على صديقته انا دي ارمس، وهو الأمر الذى لا يعلم ما إذا كان سيلقي قبولاً عند جارنر بسهولة أم لا، حيث يحاول الممثل الشهير تقريب أبنائه من صديقته الحالية ليعلموا كل تطورات حياته الذى يعيشها حالياً.



جارنر وبن افليك

آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، لكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.