شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديو الترويجى لـ باقى حلقات Rick and Morty يتخطى 3 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفليكس عن عودة الدفعة الجديدة من الموسم الرابع من مسلسل الإنيمشن Rick and Morty، يوم 3 مايو المقبل، تحت اسم Adult Swim، وسيتضمن 5 حلقات أخرى، وتخطى عدد مشاهدات الفيديو الترويجى الذى طرح على الحساب الرسمى لـ شبكة نيتفلكس، الـ3 ملايين منذ طرحه يوم 31 مارس الماضى.

مسلسل الرسوم المتحركة Rick and Morty، من بطولة جوستين رويلاند، كريس بارنيل، سبنسر جرامر، سارة تشالك، كارل والجرين، موريس لاماركي، دان انسجام، توم كيني، ريان ريدلي.

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المسلسل يدور فى عالم للكبار، الذين يعيشون مغامرات لا نهائية لـ ريك، وهو عالم عبقري مدمن على الكحول والإهمال، مع حفيده مورتي، وهو صبي عمره 14 عامًا وليس ذكيًا جدًا، معا، يستكشفان الأكوان اللانهائية، مما يتسبب في الفوضى والوقوع في مشاكل.

وألغت شبكة نيتفلكس مسلسل الدراما October Faction، وذلك بعد موسم واحد من العمل، الذى طرح فى 20 يناير الماضى، وتراوحت تقييماته بين 6، و7، ولم تكشف الشبكة عن أى أسباب لإلغاء العمل الدرامى، الذى تكون من 10 حلقات، ووصلت مدة الحلقات إلى 39 دقيقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Tv Series Finale". ويدور مسلسل October Faction، حول متابعة مغامرات صائد الوحوش المتقاعد وعائلته.

وجاء ذلك بعد إلغاء مسلسل V-Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و7.8، على موقع IMDB، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline" فالعمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيرى الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل الجديد فى عام 2014.

الكتاب الذى يستند عليه المسلسل نشر فى عام 2012 من قبل IDW، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التى تؤرخ لأول حرب لمصاصى الدماء، وجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذى يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصى الدماء".