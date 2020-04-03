خوفا على الفنانين.. خروج برنامج "اللعنة" لرشا الخطيب من خريطة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الإعلامية والفنانة رشا الخطيب خروج برنامجها الجديد "اللعنة" من خريطة العرض في رمضان المقبل، إذ كان مقررا عرضه في عدد من القنوات الفضائية، ولكن لظروف كورونا، تم تأجيل عرضه عقب عيد الفطر المبارك.

وكشفت الخطيب، في تصريحات صحفية، أنها اضطرت لتوقف تصوير البرنامج، حفاظا على صحة وأرواح فريق العمل والممثلين من أي عدوى والالتزام بالقوانين التي وضعتها وزارة الصحة والحكومة المصرية، حيث يستضيف خلال حلقاته نجوم الفن والرياضة.

وتابعت، أنه تم الاتفاق مع القنوات الفضائية التي كان متفقا معها عرض البرنامج ليكون بعد شهر رمضان المقبل، خاصة بعد تأجيل مراحل تصوير البرنامج.

وكانت أخر اعمال الإعلامية المصرية رشا الخطيب، تقديم الموسم الثانى لبرنامج "السرداب" على شاشة "المحور" في رمضان 2019 وبرنامج "لخبطة" الذى تم عرضه ليلة رأس السنة على" المحور". وشاركت مؤخرا في مسلسل "بت القبائل" الذى عرض على قناة "الحياة".