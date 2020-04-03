بعد تعرضه لحادث.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بمجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان الكبير محمد محمود تعرض لحادث صباح أمس الخميس، بعد عودته من التصوير في السادسة صباحا.

وأضافت عنبر، في تصريح خاص لموقع الخليج 365، أن الفنان أجري له الفحوصات وتأكد خلوه من أي أصابات، ثم توجه مساء اليوم لتصوير مسلسل "وصل أمانة" مع علي ربيع ومصطفى خاطر، وفي أثناء التصوير شعر بالإعياء فأصطحبته الفنانة لأحد المستشفيات، وأكد الطبيب أنه يعاني من بعض الكدمات نتيجة الحادث، ويحتاج للراحة.

يُذكر أن ابنة الفنان محمد محمود أعلنت تعرضه لحادث سير دون أن تكشف عن تفاصيل الحادث.