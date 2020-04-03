بدء عرض فيلم ليل خارجي على نتفليكس

بدأت منصة نتفليكس اليوم عرض الفيلم المصري " ليل خارجي " بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي، تدور أحداث الفيلم عن ثلاثة شخصيات من عوالم مختلفة تضطرهم الظروف لقضاء ليلة سوياً فيشوارع القاهرة.
يشار أن فيلم ليل خارجي هو ثاني فيلم يعرض لكريم قاسم على منصة نتفليكس بعد فيلم the first line، وفي سياق آخر يستمر قاسم
الجدير بالذكر إن العرض الأول لفيلم ليل خارجي كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقد حصل الفنان شريف دسوقي على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في ليل خارجي.
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