تراند اليوم : على أنغام ” عود البطل”.. حسن شاكوش يغنى ياما في الحظر ملايين

توك شو

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “لايف من الدوبليكس” لأبلة فاهيتا، والذى يعرض على قناة ON، وغنى حسن شاكوش في البداية أغنية بين الأطلال لأم كلثوم، ثم تغزلت فيه أبلة فاهيتا، قائلة:” سنانك احلى من مفيدة شيحه بكتير ويوم ما الأغنية تطلع التانية على العالم تقوم الدنيا تفرقع ويلغوا المهرجانات، وبعدين يلغوا الحفلات في العالم”.

وسألته أبلة فاهيتا اسم شاكوش جه منين، ليرد عليها قائلا:” كنت بلعب كرة قدم في الإسماعيلي وطلع عليا اسم شاكوش وتركت الكورة عشان معيش فلوس بس الحمد الله دلوقتى ربنا كرمنى”، ثم اختبرته الأبلة مهارته في تنطيط كرة القدم.

وقدم في نهاية الحلقة مجموعة أغانى توعوية من كورونا كجارتى حنان على الحان أغنيته بنت جيران، وياما في الحظر ملايين على وزن أغنيته عود البطل “.

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وبدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها “لايف من الدوبليكس”، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:” فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه “، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة “الكوارنتينا” وشارك فيها مجموعة من النجوم.