شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن ويليامز يتعاقد على إخراج فيلم الرعب الجديد Don’t Go in the Water والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار شركة Universal Pictures على المخرج ستيفن ويليامز، لإخراج فيلم الرعب الجديد Don’t Go in the Water، الذى كان قد قام بـ إخراج مسلسل Watchmen الذى يعرض على شبكة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، الفيلم الجديد من كتابة بيتر جافني، ووصف الفيلم بأنه وحشى، على أن ينتج شون ليفي ودان ليفين العمل لـ حساب شركة Laps Entertainment، إلى جانب آدم كولبرينر لـ شركة Lit Entertainment. على الرغم من إيقاف الإنتاج في جميع أنحاء المدينة إلى أجل غير مسمى، إلا أن الاستوديوهات لا تزال تعمل على إضافة مشاريع إلى قوائمها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعيين الكتاب والمخرجين لتطوير الملكية الفكرية. ويليامز، اكتشفه في الأصل المخرج جي جي. أبرامز، حيث عمل معه كـ منتج مساعد في مسلسل "Lost"، بالإضافة إلى إعماله مثل "Ray Donovan" الذى يعرض على شبكة Showtime و "The Walking Dead" الذى يعضر على شبكة AMC. Advertisements ويدور المسلسل فى إطار أكشن وإثارة، وعرضت أولى حلقاته يوم 20 أكتوبر الماضى من 2019، مسلسل Watchmen من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث. ويستند المسلسل على رواية DC للرسوم المتحركة، ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل. وتدور أحداث المسلسل الجديد على الحنين إلى الرواية المصورة الأصلية الرائدة بينما يحاولون كسر أرضية جديدة خاصة به، وهذا يتماشى مع الرسالة التى نشرها ليندلوف لعشاقه فى مايو الماضى حيث ذكر أن العرض لن يكون إعادة سرد للقصة من الرواية المصورة، بل قصة جديدة فى العالم نفسه مع شخصيات جديدة تم تحديدها فى يومنا هذا.

