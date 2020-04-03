ابنة هيفاء وهبي تعتزل السوشيال ميديا لظروف خاصة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي أصبحت فيه زينب فياض نجلة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، واحدة من أبرز أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي، ولها الكثير من المتابعين خلال فترة قصيرة، صدمت زينب محبيها، وأعلنت عن نيتها في غلق كل حساباتها على السوشيال ميديا.

زينب فاجأت متابعيها على انستجرام برسالة كتبت فيها: «بيأسفني أخبركن أن رح أقفل كل حساباتي على السوشيال ميديا لظروف خاصة»، مضيفة: «كنت كثير سعيدة معكن أشارك يومياتي وكل شي بحبه معكم، كنتوا جزء كبيرا من حياتي بحبكن ورح اشتقلكن كتير».

وخلال ثواني، تلقت زينب الكثير من تعليقات متابعيها الذين طلبوا من نجلة الفنانة التراجع عن قرارها، وسألوها عن سبب هذا القرار المفاجئ، إلا أن المفاجأة الأكبر أن زينب أرادت أن تمزح مع محبيها وتروج لهذه الخطوة مستغلة «كدبة أبريل».

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وعلى مقطع فيديو طريف ضمّ حديث شيق للفنانة مع ابنتها رهب، كشفت زينب عن كواليس «كدبة أبريل»، في تعليق كتبت فيه: «يدي فكرة بنتي رهف اني امزح معكن مزحة أبريل وخلت اختها تمثل الموضوع لان دانيلا طبعا ما بترفض طلب الحقيقة بحمد الله اني جربت الموضوع كمزحة لطيفة معكن وعرفت اني ما بتخيل حياتي من دونكن، انتو مش بس متابعين انتو عيلتي التانية اليوم عرفت اني مصدر طاقة إيجابية لكتير منكن بس بدي تعرفوا انكن كلكن مصدر سعادتي ورح احتفظ بكل تعليق وبكل رسالة بعتوها هيدول بيعنولي كتير ».

اللافت أن زينب نجحت خلال فترة قصيرة في استقطاب الكثير من المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها اصبحت وجهاً إعلانياً لعدد من الماركات، بالإضافة إلى كونها وجه دعائي لعدد من خبراء التجميل ومصممي الأزياء.

يذكر أن زينب، هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، والذي ارتبطت به عام 1990، وقيل إن سبب القطيعة بين الأم وابنتها، هو أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق.