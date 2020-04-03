أوضح صورة لنجل ميريام فارس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تكرس الفنانة اللبنانية ميريام فارس كل وقتها حالياً لابنها الوحيد «جايدن» وزوجها، وقررت أن تنحي متابعة أنشطتها الفنية جانباً، طوال فترة العزل المنزلي التي يمر بها العالم حالياً في محاولة لمكافحة خطور كورونا.

ملكة المسرح حريصة على مشاركة الفانز بصور ومقاطع فيديو طريفة لها مع ابنها، وفي الوقت الذي كانت تتعمد فيه الفنانة اللبنانية اخفاء معالم وجه «جايدن»، فاجأت ميريام الفانز ونشرت صورة تكشف عن جانب كبير من ملامح نجل الفنانة الذي أكمل عامه الرابع فبراير الماضي، حيث حاول أن يخفي نفسه داخل صندوق أحد ألعابه، وهو ما اكتشفته النجمة اللبنانية، ووثقت هذه اللقطة الطريفة بصورة، كتبت معلقة عليها: «مكان جديد للاختباء».

Advertisements

ميريام شددت على أن أزمة كورونا منحتها وقتاً عائلياً ثميناً في تصريحات قالت فيها: «كنت أريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، واليوم أشعر أن حياتي جيدة وما لم يكن بامكاني القيام به من قبل الآن أنجزه بسرعة»، وأضافت: «تحضير الكيك كان يستغرق حوالي 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصاً أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه».

وعلى المستوى الفني والمهني، قالت ميريام: «غير مهتمة بالكليبات أو الحفلات، وهمي حالياً هو حماية رأس عائلتي وأن تمرّ هذه المرحلة على خير وسلام».

يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.