زوج دنيا بطمة يمطرها غزلاً برسالة شديدة الرومانسية في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأ المنتج الفني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ومدير أعمالها، نجمة Arab Idol، بمناسبة عيد ميلادها، عبر صورة ورسالة شديدة الرومانسية شاركها مع متابعيه.

الترك نشر صورة رومانسية تجمعه بزوجته، معلقاً عليها: «كل عام وانتي اجمل ما رأت عيني يا أغلى ورده ببستان حياتي اعشققك وربي يجعل كل ايامك فرح سنه سعيده والعمر المديد »، وكان لافتاً منع الترك لخاصية التعليق على الصورة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة القضائية الابتدائية في المغرب مؤخرا وقف جلسات التحقيقات في القضايا المختلفة ومنها قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”، المتهمة بها الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة، إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

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قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قد قام بإلقاء القبض على ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وإيداعها سجن اللوداية على خلفية تورطها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي».

وأمر باستكمال استجواب ابتسام وهي معتقلة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.

يُذكر أن دنيا بطمة ممنوعة أيضاً من السفر خارج المغرب على خليفة تورطها في نفس القضية، حيث تواجه الشقيقتان اتهاماً بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد، وهو الاتهام الذي قد تصل عقوبته لـ5 سنوات سجن.