جوليا بطرس تهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد معايدته الاستفزازية لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تمرر الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، معايدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي لها بمناسبة عيد ميلادها، مرور الكرام، وقررت الرد عليه ببيان رسمي عنيف اللهجة.

أفيخاي كان قد وجه تهنئة وصفها الكثيرين بالاستفزازية للفنانة، حيث نشر مقطع فيديو لعناصر من الجيش الإسرائيلي يعزفون أغنية النجمة اللبنانية الشهيرة «لا بأحلامك»، وأرفقها بتعليق جاء فيه: «كل عام وانت بخير يا جوليا بطرس، لطالما كنتِ نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفًا لاغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك، وإن شاء الله العام الجاي بتعيّدي مع الأصدقاء وبعيداً من الفيروس».

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جوليا فتحت النار على أدرعي ببيان هجومي جاء فيه: «ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع أحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض رفض هذه المعايدة المريبة».

وتابع: «إن من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لأنه مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب والتنكيل بالأبرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب».

واختتم البيان بكلمات إدانة للكيان الإسرائيلي جاء فيها: «مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الإحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك».