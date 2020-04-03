منى زكي تتألق بـ 3 إطلالات مختلفة في جلسة تصوير حديثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت النجمة المصرية منى زكي لجلسة تصوير حديثة لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور خالد فضة.

منى تألقت في الجلسة بأكثر من إطلالة، بتنسيق الإستايلست مي جلال، وكانت إحدى الإطلالات بالاستايل الإسباني، حيث ارتدت منى تنورة مزينة بـ “كرانيش” باللونين الأبيض والأسود مع توب باللون الأبيض، وتزينت بمجوهرات مميزة باللون الأبيض.

النجمة المصرية ظهرت في ثاني إطلالة لها بفستان أبيض قصير مزين بالورود الحمراء، وأطلت بشعر أشقر، في “لوك” أضفى عليها مزيدا من السحر والأنوثة.

وكانت ثالث إطلالة لمنى بفستان قصير باللون الفضي له أكمام طويلة واسعة، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج قوي أبرز جمالها.

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يذكر أن منى زكي كانت قد شاركت مؤخرا في تحدي الخير الذي أطلقته جمعية رسالة الخيرية، وذلك لنجدة المتضررين من السيول ومستشفيات العزل الصحي لمرض فيروس كورونا.

منى أعلنت عن تكفلها بـ 80 أسرة، وتحدت من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، زوجها الفنان أحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، ومنة شلبي، للمشاركة في التحدي.

ومن ناحية أخرى تنشغل منى زكي حاليا بتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “تقاطع طرق” وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح “تايسون”، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، وأحلام الجريتلي، ومايان السيد، وغيرهم.

والجدير بالذكر أن مسلسل “تقاطع طرق” يعيد منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل “أفراح القبة عام 2016، وشارك في بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

وانتهت منى زكي مؤخرا من تصوير دورها في فيلم “العنكبوت”، ويشاركها بطولته الفنان أحمد السقا، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.