. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة بجاكيت منقط

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة نادين نسيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت الفنانة نادين نسيب بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، مرتدية جاكيت منقط شفاف من الأكمام واتسم بالقماش الشيفون. اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة، وتركت شعرها منسدلا علي كتافها. Advertisements قد يهمك أيضا: نادين نسيب نجيم ترقص مع ابنها فى عيد ميلادها نادين نسيب نجيم ترد على تصريح كاذب نسب لها

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