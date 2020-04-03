سميرة سعيد تحصد 300 ألف مشاهدة بـ كليب " واقع مجنون "

حصدت الفنانة سميرة سعيد، 300 ألف مشاهدة لأحدث أعمالها، كليب "واقع مجنون" بعدما طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 23 مارس الجاري.

كليب "واقع مجنون" لـ سميرة سعيد، من كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم، توزيع موسقي: محمد عرام، إخراج: نضال هاني.

ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحوّلت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد عرام، ومن إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

ومن أحدث أعمال سميرة سعيد أغنية "هليلة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت هاني محروس.

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