طرح بوستر أغنية شيرين عبد الوهاب "مش قد الهوى" عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر تطبيق انستجرام، بوستر أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة "مش قد الهوى" المنتظر طرحها قريبًا.
وكشفت روتانا، أنه من المنتظر طرح الأغنية أولًا عبر تطبيق ديزر للموسيقى قريبًا، فكتبت في التعليق على البوستر: «جاهزين لرائعة ملكة المشاعر #شيرين ؟ خليك بالبيت واستمع قريبا على تطبيق #Deezer أغنيتها الجديدة #مش_قد_الهوى».
وكانت شيرين حمست جمهورها لأغنيتها الجديدة من خلال نشر تغريدة توضح أنها تسجل أغنية من أحب الأغنيات إلى قلبها.
يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد.
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