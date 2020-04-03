مي فاروق تقدم سهرة خاصة لأغاني أم كلثوم على يوتيوب

تواصل صفحة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب تقديم باقة من الحفلات والأعمال المسرحية دعما بمبادرة خليك فى البيت تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام سهرة خاصة مع كوكب الشرق بمصاحبة الفنانة مي فاروق، والتي ستقوم بتقديم مجموعة من أشهر أغاني الفنانة أم كلثوم يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل ما بين الساعة 9:00 - 10:00 مساءً، عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة على YouTube.

وقدمت مساء اليوم الخميس النجمة أصالة حفلا كبيرا حرص على مشاهدته عدد كبير من الجمهور عبر الإنترنت.

ويأتي الحفل بعد النجاح المدوي لحفل الموسيقار عمر خيرت والذي أذيع أون لاين على صفحة وزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب، تقدم الوزارة حفلا خاصا للنجمة أنغام يوم 9 من شهر أبريل المقبل في تمام التاسعة مساء.

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وتصدر حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذى تم عرضه على القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية تريند "يوتيوب"، وحقق الحفل ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

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