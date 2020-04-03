رضوى الشربيني بأطلالة أنيقة بالأبيض والمسترده

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة وظهرت رضوى بإطلالة أنيقة باللون الأبيض بشميز أو بلوزة سادة ونسقت عليه بنطلون أصفر مسترده وعلي حذاء كلاسيكي باللون الأبيض ونسقت طلاء أظافر باللون الأبيض وإكسسورات لشعرها من نفس اللون والتقطت الصور بعدة طرق وهي جالسة وهي تقف وكتبت رضوي علي الصورة " radwaelsherbiny حظر =تخن Advertisements د يهمك أيضا: رضوى الشربيني توجه رسالة للمرأة في يومها العالمي رضوى الشربيني ترفع شعاراً طريفاً

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