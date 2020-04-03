شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تحتفل بعيد ميلاد والدها: أب رائع.. شكرا لأنك سوبرمان فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة دينا الشربينى، والدها محمد عبد البارى، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم، مؤكدة أنه الأب الأكثر دعما لها فى العالم ومصدر إلهامها، معبرة عن حبها الجم له.



والد دينا الشربينى

ونشرت دينا عبر حسابها على انستجرام، صورة لوالدها، صحبتها بتعليق: "لطالما كنت الأب الأكثر دعمًا فى العالم، عيد ميلاد سعيد لك، أنت حقًا مصدر إلهام وصديق ومعلم، دائمًا ما تجعلنى أشعر بالأمان والحب غير المشروط".

وتابعت دينا: "أريد المزيد من السنوات لقضائها معك، ربما تكون السنوات القادمة من حياتك مليئة بالسعادة والفرح اللامحدود، أحبك إلى ما لا نهاية، تجعلنى أشعر بالامتنان ليس فقط لأنك أب رائع ولكن أيضا لأنك إنسان مثالى، إنها نعمة أن تكون جزءا منى، شكرا لأنك سوبرمان فى حياتى، أحبك يا أبى".

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من ناحية أخرى، تظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث مسلسلها الرمضانى المقبل "لعبة النسيان"، فى دور زوجة لكنها تقع فى غرام شخص آخر وتلجأ لخيانة زوجها، ما يجعلها فى ورطة عندما يكتشف زوجها حقيقتها وتتسبب فى قتله ثم تفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى.

ويعد مسلسل "لعبة النسيان" ثانى بطولات الشربينى المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل "زى الشمس" العام الماضى.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية .

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز ماجد الكدوانى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم من النجوم