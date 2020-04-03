شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام " عود البطل" حسن شاكوش يغنى للكورونا مع أبلة فاهيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس" لأبلة فاهيتا، والذى يعرض على قناة ON، وغنى حسن شاكوش في البداية أغنية بين الأطلال لأم كلثوم، ثم تغزلت فيه أبلة فاهيتا، قائلة:" سنانك احلى من مفيدة شيحه بكتير ويوم ما الأغنية تطلع التانية على العالم تقوم الدنيا تفرقع ويلغوا المهرجانات، وبعدين يلغوا الحفلات في العالم".

ليرد عليها حسن شاكوش، قائلاً: "اللي بيجي عليا بقى بشتغل وبنزل أغاني على يوتيوب، دا الحاجة اللي محدش يقدر يسيطر عليها".

وسألته أبلة فاهيتا اسم شاكوش جه منين، ليرد عليها قائلا:" كنت بلعب كرة قدم في الإسماعيلي وطلع عليا اسم شاكوش وتركت الكورة عشان معيش فلوس بس الحمد الله دلوقتى ربنا كرمنى"، ثم اختبرته الأبلة مهارته في تنطيط كرة القدم، وقدم في نهاية الحلقة مجموعة أغانى توعوية من كورونا كجارتى حنان على الحان أغنيته بنت جيران، وياما في الحظر ملايين على وزن أغنيته عود البطل ".

وبدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه "، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.

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كما استضافت أبلة فاهيتا خلال الحلقة دكتورة هالة الحضرى، للحديث عن أعراض فيروس كورونا، ومتى يجب الاتصال برقم 105، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

كانت قناة ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.