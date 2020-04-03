شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Normal People يعرض 29 أبريل المقبل على Hulu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Hulu عن أول تريلر لمسلسلها الجديد Normal People، على أن تطرح الـ 12 حلقة متتالية، بداية من يوم 29 أبريل الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، المسلسل الجديد يدور حول تعقب علاقة Marianne وConnell المعقدة، من نهاية أيام الدراسة في بلدة صغيرة في غرب أيرلندا إلى سنوات الدراسة الجامعية في كلية Trinity College، وفي المدرسة، كان كونيل محبوب وله شعبية، أما عن ماريان وحيدة ومخيفة.

وعندما يظهر كونيل لإحضار والدته من وظيفتها في التنظيف بـ منزل ماريان، ينمو اتصال غريب لا يمحى بين المراهقين، ولكن أحدهما مصمم على إخفائه، وبعد مرور عام، درس كلاهما في دبلن، وبالتالي تبدأ قصتهما في النمو، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

Advertisements

المسلسل من بطولة ديزي إدجار جونز، بول ميسكال، إليوت سالت، ديزموند ايستوود، انديا مولين، نيامه لينش، ليا ماكنمارا، فيون أوشي.

كما أعلنت شبكة Hulu، عن طرح مسلسل الدراما الجديد The Great، العمل الذى سيصل إلى الشبكة فى 15 مايو المقبل، وسيتكون من 10 حلقات طرح متتالية على شبكة البث، المسلسل الجديد يدور حول اضطرار أميرة ملكية تعيش في ريف النمسا، وذلك خلال القرن السابع عشر إلى الاختيار بين سعادتها الشخصية، ومستقبل روسيا، عندما تقوم بالزواج من إمبراطور.

مسلسل The Great، من بطولة فيل ويبستر، كريستوف تيك، تشارلي برايس، مايكل أودين كارترايت، إيلي فانينج، بايو جاباداموسى، نيكولاس هولت، فلورنس كيث روتش، بول أوكيلي.

كما كشفت شبكة Hulu عن موعد عرض الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، للممثل المصرى العالمى رامى يوسف، والذى يعرض في 29 مايو من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، وكان يوسف،قد فاز بـ جائزة الـ Golden Globes الأخيرة ، كـ أفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى.