شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تبدأ أولى حلقات برنامجها من غير جمهور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبة"، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.
كما استضافت أبلة فاهيتا خلال الحلقة دكتورة هالة الحضرى، اللحديث عن أعراض فيروس كورونا، ومتى يجب الاتصال برقم 105، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".
وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.
كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.
كانت قناة ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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