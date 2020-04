شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن ومغامرة ورعب ودراما عائلية أفلام لا تفوتك مشاهدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منع فيروس كورونا المواطنين حول العالم، من النزول إلى الشوارع، بسبب فرض العديد من الدول حظر التجوال، لمنع انتشاره، لذلك تتجه أنظار الجميع إلى شاشات التليفزيون، وفى الفترة الأخيرة طرحت العديد من شركات الإنتاج العالمية، أفلامها للمشاهدين على المواقع المختلفة لتحميلها، ولذلك سنقدم فى هذا التقرير 4 أفلام عالمية جديدة من شاشات السينما إلى التليفزيون:

أولا: فيلم الأكشن Bloodshot، الذى طرح يوم 13 مارس الماضى، ومن بطولة فان ديزل، سام هيجان، توبي كيبيل، لامورن موريس، جاي بيرس، سيدارت دانانجاي، تيريل ماير، أليكس أنلوس، كلايد بيرنينج، جيريمي بوادو، تامر برجاق.

يدور العمل الجديد حول إعادة راي جاريسون، الجندى الذي قُتل في إحدى المعارك، إلى الحياة من خلال تقنية متقدمة تمنحه قدرة قوة بشرية فائقة وشفاء سريع، ومع قدراته الجديدة، يلاحق الرجل الذي قتل زوجته، أو على الأقل، الذي يعتقد أنه قتل زوجته، العمل الجديد من إنتاج شركة سونى.

ثانيا : فيلم المغامرة The Call of the Wild، الذى طرح يوم 21 فبراير الماضى، من بطولة كارين جيلان، هاريسون فورد، برادلي ويتفورد، دان ستيفنز، جان لوي كيلي، كارا جي، ويس براون، عمر سي، كولين وودل، تيري نوترى، بريستون بيلي، جاري سيفرز، سكوت ماكدونالد، مايكل هورس، آدم فيرجوس.

Advertisements

ويدور الفيلم الجديد حول كلب يضيع من عائلته الأصلية، ويتم اختطافه ليصل إلى مكان جليدى، حيث سيكون عليه التعلم أن يصبح كلب زلاجات، الذى سيكافح من أجل البقاء في البرية في ألاسكا، وذلك مع صديقه الجديد.

ثالثا : فيلم الرعب Underwater، الذى طرح فى 10 يناير الماضى، يدور أحداثه حول مجموعة من العلماء المحاصرين تحت المياه، بعد انهيار زلزال كبير فى كوكب الأرض، ويحاولون الخروج من تحت الماء لبر الأمان، بعد أن تم تدمير مختبرهم.

فيلم Underwater من بطولة كريستين ستيوارت، جيسيكا هينويك، تي.جي. ميل، فنسنت كاسل، جون جالاجر جونيور، مامودو أثي، جونر رايت، ومن إخراج وليام ايوبانك، وتأليف الثنائى براين دوفيلد، آدم كوزاد.

رابعا : فيلم الدراما العائلى Dolittle، الذى طرح 17 يناير الماضى، الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، ما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.