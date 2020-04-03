شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تكشف عن شخصيتها فى مسلسل " دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنادى مهنا، عن شخصيتها في مسلسل "دهب عيرة"، المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان المقبل، وكتبت هنادى عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "إن شاء الله انتظروا سارة في مسلسل دهب عيرة، رمضان 2020".

ومسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنا وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ"دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

وتحرص الجهة المنتجة للمسلسل على تعقيم موقع التصوير، وتوزيع المطهرات وعلب الكحول الإيثيلى بين العاملين، الذين يرتدون الكمامات الطبية والقفازات، حسب إرشادات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

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وآخر أعمال الفنانة هنادى مهنا فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، مايان السيد، مى الغيطى، هدى المفتى، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.