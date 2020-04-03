سيلفي هيدي كرم ونسرين طافش مع صورتها المرسومة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..



ندى بسيوني



نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة جديدة لها وهي ترتدي "تيشيرت" النادي الأهلي.



هيدي كرم



نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.



ولاء الشريف



نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة رياضية.



نانسي عجرم



نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.



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فاطمة ناصر



نشرت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.



إيساف



نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، علق عليها: "اصحى عشان ننام".



كندة حنا



نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.



سلمى أبو ضيف



نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.



دانييلا رحمة



نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.