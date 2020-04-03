ريم البارودي لزينة: "انتي زينة البنات والفن المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعادت الفنانة ريم البارودي، نشر مقطع من لقاء أجرته الفنانة زينة، خلال تواجدها في محافظة الأقصر، تحدثت فيه عن علاقتهما.
زينة قالت في الفيديو المنشور على موقع "إنستجرام": "ريم الحب الحب، من أجدع الشخصيات اللي شفتها في حياتي، جدعة ونضيفة وبمليون راجل وشهمة وحقانية اوي، وحنينة عليا وبتحبني وانا بموت فيها وفي ولاد اختها تيم وتاليا بحبهم جدا، وبعتبرهم زي اولادي وبحب اختها ومامتها".
وعلقت ريم "أنا اللي بحبك جدا جدا من قلبي وبحترمك وليكي غلاوة لا تقل أبدا عن غلاوة الأخت"، مضيفة "على المستوى الانساني اعرفك من ست سنوات، من عمر اولادك، زين وعز وانتي زي ما انتي لحد دلوقتي عمرك ما تغيرتي، واضحة وصريحة وجدعة وطيبة القلب، وانتي اللي الست بمليون راجل، صديقة صدوقة القول والفعل كريمة جدا".
وتابعت "ما شفتش منك غير كل خير مهما كتبت معرفش اوصف المشاعر، اللي عمرها ما تغيرت تجاهك ابدا السنين والمواقف بتبين الانسان الحقيقي الجدع اللي مش بميت وش عشان كده انتي زينة البنات".
وعن رأيها في زينة على المستوى الفني، قالت "انتي نجمة حقيقية بتحبي زمايلك وبتقدريهم، عشان كده انتي زينة الفن المصري، واختيارك ليا لتاني مرة بيحطني في مسئولية"، في إشارة إلى مشاركتها بمسلسل "جمع سالم"، المقرر أن تخوض به زينة السباق الرمضاني المُقبل.
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