وفاة زوجة الفنان محمد فريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت ناهد محمد فريد، ابنة الفنان الكبير محمد فريد، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك تعلن بها وفاة والدتها.

وكتبت ناهد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار، وانت اهنل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحين.. اللهم ارحمها كتا ربتني صغيرا، اللهم أجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار".

وقالت ناهد في تصريحات لـ"الخليج 365" إنهم سيكتفون بالدفن، وعدم إقامة عزاء، نظرا للظروف الحالية، التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.