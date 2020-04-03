بالصور| تعقيم "لوكيشن" مسلسل "القمر آخر الدنيا" لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستكمل فريق عمل مسلسل "القمر آخر الدنيا" للمخرج تامر حمزة التصوير داخل مدينة الشيخ زايد، وجمعت المشاهد بين بشرى وليلي عز العرب وهشام إسماعيل، وذلك في المواعيد المقررة، التزاماً بمواعيد حظر التجول، وذلك للحاق بالسباق الرمضاني المقبل.

وحرص فريق العمل والجهة المنتجة "ستار ميديا برودكشن" لشيرين مجدي، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقاموا بالتطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير وإرتداء الكمامات والقفازات.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويلعب إدوار البطولة: بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.

ويذكر أن شركة "ستار ميديا" للمنتجة شيرين مجدي، قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال و الدراما التليفزيونية في الوطن العربي، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الأولى لها داخل مصر، وتسعى حالياً على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهده قبل حلول شهر رمضان الكريم.