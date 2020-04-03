توم هانكس ينعي الموسيقى آدم شليزنجر الذي توفيّ بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أبريل 2020 01:44 صباحاً - المشاهير يتساقطون ضحايا فيروس كورونا واحداً تلو الآخر،بعضهم تماثل للشفاء،وبعضهم قتل لضعف مناعته،وكان آخرهم،الموسيقى وكاتب الأغاني آدم شليزنجر الذي نعاه الجميع وبالأخص نجم هوليوود الشهير توم هانكس.

نعى الممثل الهوليوودي الشهير توم هانكس الموسيقى وكاتب الأغاني آدم شليزنجر ،ووصف يوم وفاته بـ"اليوم الحزين".

ونعى توم هانكس آدم شليزنجر قائلاً: "لن يكون هناك وجود لشركة Playtone بدون آدم ". وهي شركة لإنتاج الأفلام الخاصة بتوم هانكس.

وكان الموسيقى وكاتب الأغاني المميز آدم شليزنجر قد رحل عن دنيانا إثر إصابته بفيروس كورونا المميت "كوفيد19" عن عمر يناهز ال52 عاماً،واعتبر كثيرون موته المفاجىء خسارة للموسيقى الأمريكية والعالمية.

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وأكد جوش جرير،محامي الموسيقى الراحل شليزنجر،وفاته بمضاعفات فيروس كورونا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية،وذكر: "أنه تم بعد إصابته بفيروس كورونا نقله إلى أحد مستشفيات نيويورك،ووضع على جهاز تنفسي وبذل الأطباء جهدهم لإنقاذه لكن المرض فتك به بدون رحمة .

ويتمتع آدم شيزلنجر بشعبية واسعة،وفاز بإحدى جوائز إيمي العالمية عن موسيقاه،كما رشح لجائزة الأوسكار بالتسعينيات.





