وفاة زوجة الفنان محمد فريد

أعلنت ناهد محمد فريد، نجلة الفنان القدير محمد فريد، خبر وفاة والدتها، خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الأشهر عالميًا "تويتر".

وكتبت "ناهد" خلال التدوينة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم

إن أمي في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار، وانت اهنل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحين.. اللهم ارحمها كتا ربتني صغيرا، اللهم أجعل قبر أمي روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار".

يذكر ان الفنان القدير محمد فريد، قد شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية، مثل مسلسل:"غريب في المدينة"، "ليالي الحلمية"، "محمود المصري" وايضاً فيلم "الشيطانة التي أحبتني".