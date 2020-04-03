بطريقة ساخرة.. نصائح أبلة فاهيتا لتجنب انتشار فيروس كورونا

بدأت منذ قليل، أولى حلقات برنامج "لايف من الدوبليكس" مع الإعلامية الدمية "أبلة فاهيتا"، على شاشة قناة "On E" بعد غياب استمر عامين.

وكانت قد قدمت "فاهيتا" خلال عرض الحلقة، عدة نصائح ساخرة لجمهورها على طريقتها الخاصة، لعدم إنتشار الفيروس، حيث شددت على عدم النزول للشارع إلى للضرورة " لو شبشبك وقع

او جوزك انتحر".

وقالت إيضاً: ان الماسك بيتلبس مرة واحدة، مش بيتغسل ويتغلي مع الغيارات، كما نصحت جمهورها الاستفاده من الوقت في دروس الاونلاين، ونوهت عن كورسات ندى بسيوني للتنويم المغناطيسي.

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وحثت "فاهيتا" الأزواج على عدم إفتعال المشاكل، تحت شعار، "المأذون والمحاكم اجازه".

وفي نفس السياق، أحل مطرب المهرجانات حسن شكوش، ضيفاً في أولى حلقات برنامج "لايف من الدوبليكس"، مع أبلة فاهيتا، وغنى "شاكوش" خلال استضافته، أشهر أغنياته وهي "عود البطل، بنت الجيران"، وسط تفاعل قوي من خلال الأبلة.

جدير بالذكر ان " القائمين على برنامج "لايف من الدوبليكس"، حرصوا على عدم إستضافة الجمهور في الاستوديو، وذلك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة منعاً للتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.