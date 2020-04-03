فيديو .. إيكون يطرح كليب Te Quiero Amar

طرح الفنان العالمي إيكون أحدث كليباته، والذي يحمل أسم Te Quiero Amar، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وشارك الفنان العالمي بيتبول في كليب Te Quiero Amar. Advertisements يذكر أن الفنانان العالميان إيكون وبيتبول طرحا سابقًا كليب بعنوان Shut It Down، كما كسر الكليب حاجز الـ 41 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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