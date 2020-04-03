بث مباشر .. أول حفلة لايف مع مي كساب

نشرت قناة الفنانة مي كساب الرسمية فيديو بث مباشر لنقل فعاليات أول حفلة لايف مع مي كساب، وجاء ذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتألقت مي كساب من خلال الحفل بباقة Advertisements لامعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة. لامعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة. يذكر أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان ماما فين، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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