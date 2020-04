ليندسي لوهان تواعد رجل أعمال عربياً وتطرح أغنيتها الجديدة غداً -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عادت النجمة الأمريكية "​ليندسي لوهان​" إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتجابها عنها لفترة وإغلاق حساباتها وذلك منذ يومين وأعلنت من خلالها عن تحضيرها لطرح اغنية جديدة بعنوان "Back To Me" يوم غد الجمعة.

وشوّقت ليندسي متابعيها عبر مشاركتها فيديو ترويجيا قصيرا لأغنيتها ذات الإيقاع الراقص، وكتبت: "الأغنية تدور حول إعادة اكتشاف الذات وقبولها، وإغلاق الضوضاء، والمضي قدمًا ورمي الماضي خلفك، بينما تعيش اللحظة الراهنة".

وكانت لوهان أصدرت ألبومات عديدة من بينها "Speak"، "A Little More Personal (Raw)"، وباعت ملايين التسجيلات.

وبالنسبة لحياتها الخاصة، فقد انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة برجل الأعمال الإماراتي ​بدر شماس​، حيث تواجد الثنائي معًا في جزيرة موريشيوس.

ووفق ما نقله مصدر مقرب، يُقال أن الثنائي بدآ المواعدة قبل عدة أشهر، حيث التقيا لأول مرة في مهرجان دبي للموسيقى في شهر فبراير، ويبدو أن علاقتهما جدية نوعًا ما، كما أن ليندسي تشعر بالسعادة ومتحمسة لمستقبلهما معًا.

وفي وقت لاحق، نشرت لوهان صورة تجمعها بحبيبها المفترض وشقيقتها آلي لوهان، وأعضاء فرقة باستيل، وعلَّقت على الصورة: "ليلة جميلة مع آلي وحبيبي بدر، إنها ليلة سحرية جميلة"، لكن ما أثار الاستغراب هو حذفها لها لاحقاً.