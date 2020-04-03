تراند اليوم : بسبب الكورونا .. حقيقة وفاة رجل الأعمال منصور الجمال طليق الفنانة ليلي علوي

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تشير إلى وفاة رجل الأعمال منصور الجمال متأثرا بإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، إلا أنه تم نفي هذه الشائعات والتى نشرت على نطاق واسع.

كان زوج الفنانة ليلى علوي قد أصيب بالفيروس القاتل إلا أنه لايزال في مرحلة الملاحظة ويتلقى العلاج.

وقد تزوج منصور الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.

تخرج رجل الأعمال منصور الجمال في كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.